Эльдар Азизов раскрывает уникальную экономическую модель Ильхама Алиева

В Исполнительной Власти города Баку при участии руководителей хозяйственных и других служб города состоялось совещание, в ходе которого были подняты и рассмотрены ряд вопросов, касающихся различных сфер жизни столицы. На совещании были даны конкретные поручения и поставлена задача: оцветочевание Баку.

Выступая на совещании глава города Эльдар Азизов отметил, что несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию в мире, Азербайджан, благодаря мудрой политике Президента Ильхама Алиева не только остается островком стабильности, но и продолжает успешно развиваться. Коснувшись успехов, достигнутых Азербайджаном в социальной сфере, глава города заострил внимание на масштабных строительных и восстановительных проектах, реализуемых в стране.

По словам Эльдара Азизова, сегодня сложно отыскать вторую такую страну, где бы реализовывались столь масштабные инфраструктурные проекты. С руин поднимаются азербайджанские города Агдам, Физули, Джебраил, на глазах меняется облик Шуши и Ханкенди.

Не секрет, что все эти проекты требуют миллиардных инвестиций, и тот факт, что эти масштабные финансовые вложения не наносят ущерба другим сферам жизни страны, наглядно демонстрирует успешность реализуемой руководством страны экономической модели. Наоборот, уделяется особое внимание развитию социальной сферы, проводятся масштабные работы по обновлению инфраструктуры как в столице, так и в самых отдаленных уголках нашей страны.

В ходе совещания Эльдар Азизов особо отметил реализуемые программы по развитию Баку, обновление жилого фонда столицы, модернизация общественного транспорта, а также развитие инфраструктуры и строительство новых парков и скверов.

По его словам, масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях и темпы развития столицы и других регионов свидетельствуют о высокой эффективности экономической модели и правильного распределения ресурсов. Отмечена и эффективность государственных структур, которые четко и своевременно исполняют указы и распоряжения Президента.

Эльдар Азизов с гордостью отметил, что Азербайджан доказал всему миру, что способен не только самостоятельно освободить свои территории, но и восстановить их с руин в условиях геополитической нестабильности и бушующего в мире экономического кризиса. Такими темпами развития и успехом сегодня не может похвастаться ни одна страна в СНГ и Восточной Европе. Таким образом мы однозначно можем заявить, что политико-экономическая модель созданная Ильхамом Алиевым полностью себя оправдала.