https://news.day.az/politics/1742747.html Иран назначит нового посла в Азербайджане Процесс назначения нового посла Ирана в Азербайджане продолжается. Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции, проведенной 7 апреля в Тегеране. По его словам, ожидается, что этот процесс завершится в ближайшее время, и будет предоставлена соответствующая информация.
Иран назначит нового посла в Азербайджане
Процесс назначения нового посла Ирана в Азербайджане продолжается.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции, проведенной 7 апреля в Тегеране.
По его словам, ожидается, что этот процесс завершится в ближайшее время, и будет предоставлена соответствующая информация.
Багаи отметил, что в повестке дня стоит визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку. В настоящее время Иран ведёт переговоры с азербайджанской стороной о сроках и деталях визита.
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