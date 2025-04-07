Возле Южных Курил зафиксировано землетрясение

В акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,4.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 80 километров и находился рядом с островом Симушир.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.