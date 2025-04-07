https://news.day.az/society/1742656.html Вниманию метеочувствительных людей Магнитные бури накроют Землю в ближайшие сутки. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Там заявили, что прогнозируются возмущения геомагнитного поля планеты и магнитные бури.
Вниманию метеочувствительных людей
Магнитные бури накроют Землю в ближайшие сутки.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Там заявили, что прогнозируются возмущения геомагнитного поля планеты и магнитные бури. С 10-11 апреля она попадет в зону воздействия очередной корональной дыры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре