Вниманию метеочувствительных людей

Магнитные бури накроют Землю в ближайшие сутки.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Там заявили, что прогнозируются возмущения геомагнитного поля планеты и магнитные бури. С 10-11 апреля она попадет в зону воздействия очередной корональной дыры.