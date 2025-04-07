Сахиба Гафарова приняла участие в дебатах на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза

Продолжается рабочий визит в Узбекистан спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой. 7 апреля спикер азербайджанского парламента приняла участие в дебатах на 150-й Ассамблее Межпарламентского союза на тему "Парламентская деятельность во имя социального развития и справедливости".

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На сегодняшнем заседании Ассамблеи выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства коснулся актуальности обсуждаемой темы, роли законодательных органов в достижении целей социального развития, а также вклада межпарламентского сотрудничества и международных парламентских организаций в решение глобальных вызовов.

Следует отметить, что в рамках рабочего визита в Узбекистан спикер Милли Меджлиса выступила на заседании Координационного совета Азиатской парламентской ассамблеи и председательствовала на четвёртой конференции Парламентской сети Движения неприсоединения. Спикер азербайджанского парламента также провела ряд встреч с руководителями законодательных органов других стран.