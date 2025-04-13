Благостное тюремное вранье Рубика Варданяна

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как семья Рубена Варданяна помогает ему выглядеть полным психом.

Day.Az представляет публикацию:

Семья Рубена Варданяна продолжает помогать своему папаше-преступнику выглядеть еще и сумасшедшим.

В попытке построить ему имидж этакого армянского Махатмы Ганди они опубликовали "семь аксиом" Рубика Варданяна - такие семь заповедей подонка, пытающегося прикинуться Спасителем Всея Армян.

Черт знает, как там насчет остальных, но буквально первая аксиома Варданяна сразу дает понять, о каком мерзавце мы говорим.

Итак, первая же заповедь Рубика:

"Люди в мире делятся не по цвету кожи, не по гендерным признакам, не по национальным и не по религиозным".

Да ладно? Смешно, когда такое публикуется от имени человека, финансировавшего сепаратистов в этническом конфликте. Сначала ты финансируешь шараш-контору, построенную на ненависти к азербайджанцам, а потом гонишь чушь про "всеобщее равенство"?

Лучше б про лицемерие свое написал.