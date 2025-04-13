Благостное тюремное вранье Рубика Варданяна
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как семья Рубена Варданяна помогает ему выглядеть полным психом.
Day.Az представляет публикацию:
Семья Рубена Варданяна продолжает помогать своему папаше-преступнику выглядеть еще и сумасшедшим.
В попытке построить ему имидж этакого армянского Махатмы Ганди они опубликовали "семь аксиом" Рубика Варданяна - такие семь заповедей подонка, пытающегося прикинуться Спасителем Всея Армян.
Черт знает, как там насчет остальных, но буквально первая аксиома Варданяна сразу дает понять, о каком мерзавце мы говорим.
Итак, первая же заповедь Рубика:
"Люди в мире делятся не по цвету кожи, не по гендерным признакам, не по национальным и не по религиозным".
Да ладно? Смешно, когда такое публикуется от имени человека, финансировавшего сепаратистов в этническом конфликте. Сначала ты финансируешь шараш-контору, построенную на ненависти к азербайджанцам, а потом гонишь чушь про "всеобщее равенство"?
Лучше б про лицемерие свое написал.
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