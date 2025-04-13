В Иране прокомментировали информацию о прямых переговорах с США

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана опроверг информацию о прямых переговорах с США.

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи в эфире иранского телевидения.

"Эти слухи не оправданны. Они абсолютно безосновательны", - заявил иранский дипломат. Так в Иране прокомментировали возможность проведения прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном по вопросам ядерной сделки.