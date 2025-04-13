https://news.day.az/world/1744504.html В Иране прокомментировали информацию о прямых переговорах с США Министерство иностранных дел (МИД) Ирана опроверг информацию о прямых переговорах с США. Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи в эфире иранского телевидения. "Эти слухи не оправданны. Они абсолютно безосновательны", - заявил иранский дипломат.
В Иране прокомментировали информацию о прямых переговорах с США
Министерство иностранных дел (МИД) Ирана опроверг информацию о прямых переговорах с США.
Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи в эфире иранского телевидения.
"Эти слухи не оправданны. Они абсолютно безосновательны", - заявил иранский дипломат. Так в Иране прокомментировали возможность проведения прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном по вопросам ядерной сделки.
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