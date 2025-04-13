В Азербайджане ожидаются усиление ветра и ливни

С ночи 14 апреля в Азербайджане ожидается ухудшение погодных условий - усиление ветра и проливные дожди.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в ряде районов страны, начиная с ночи с 14 на 15 апреля, начнутся интенсивные осадки. В течение 15 и 16 апреля прогнозируются проливные дожди, местами возможны грозы, выпадение града, а в горных районах - снег. Из-за ливней существует риск наводнений и сходов селей в руслах горных рек.

Скорость западного ветра в эти дни может достигать 15-20 м/с, а местами - до 25-30 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове с ночи 14 апреля также ожидаются переменные дожди, которые 15-16 апреля усилятся до проливных. Северо-западный ветер усилится и продержится с ночи 14 апреля до полудня 17 апреля, достигая местами скорости до 30 м/с.

Нестабильная погодная ситуация сохранится на всей территории страны до 17 апреля.