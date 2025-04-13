Операции ЦАХАЛ в секторе Газа продолжаются

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операции в южной и северной частях сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Войска Армии обороны Израиля продолжают действовать в районе Рафаха и оси "Мораг" [на юге сектора Газа]. В рамках операции войска уничтожили ряд террористов и нанесли удары по террористическим объектам ХАМАС", - говорится в заявлении. Кроме того, "в районах Телль-эс-Султан и Эш-Шабура [на юге сектора Газа] войска уничтожили оружие, террористические объекты и туннельные шахты", продолжили в ведомстве.

"На севере Газы войска обнаружили и уничтожили террористические объекты и туннельные шахты, а также ликвидировали авиаударом нескольких террористов, которые пытались заложить взрывное устройство", - отметили в пресс-службе.