Новейший Geely Atlas: салон в деталях и особенности оснащения. В Китае состоялась презентация паркетника Boyue L, который в странах СНГ знаком под именем Atlas. По ряду признаков речь идёт о рестайлинге, но Geely позиционирует кроссовер, как следующее поколение.

Как передает Day.Az, новинка отличится богатым оснащением: в списке опций мультиконтурные кресла с оттоманкой, вентиляцией и подогревом, проекционный экран, аудиосистема с 16 динамиками и другие "премиальные" фишки.

Интерьер Geely Atlas образца 2025 года совсем другой: поменялись информационно-развлекательный комплекс, центральный тоннель, передняя панель и дверные карты. Тачскрин горизонтальный, его диагональ стала больше (15,4 вместо 13,2 дюйма), а разрешение увеличилось до 2,5К. По характеристикам прогресс очевиден: оперативка теперь 16 ГБ, а жесткий диск на 128 ГБ. Аудиосистема Flyme Sound выделяется динамиками в подголовниках, а всего источников звука 16.

Любопытное решение - выдвигающиеся из солнцезащитных козырьков тонированные стёкла, которые заменят солнечные очки. Также поменялось оформление контурной подсветки с 256 цветами, а светодиодные ленты могут мигать в такт музыке. Расширены возможности персонализации интерьера, а ещё стало больше водительских ассистентов.

Продажи нового Geely Atlas стартуют в мае, сейчас кроссовер стоит от 116 до 150 тысяч юаней, и едва ли модель существенно подорожает. Судя по сертификационным данным, у новинки останутся старые четырёхцилиндровые силовые агрегаты объёмом 1,5 и 2,0 литра.