В Азербайджане ухудшится видимость на дорогах

В Азербайджане из-за ухудшения погодных условий на некоторых автодорогах ожидается снижение видимости.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

14 апреля в ряде горных и предгорных районов прогнозируется туман и дождь, что приведёт к ограничению видимости на трассах до 500-1000 метров.