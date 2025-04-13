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В Азербайджане ухудшится видимость на дорогах - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Азербайджане из-за ухудшения погодных условий на некоторых автодорогах ожидается снижение видимости. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, 14 апреля в ряде горных и предгорных районов прогнозируется туман и дождь, что приведёт к ограничению видимости на трассах до 500-1000 метров.