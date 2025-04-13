https://news.day.az/sport/1744512.html На Гран-при Азербайджана Формулы 1 зафиксирован рекорд по регистрации волонтёров - ФОТО В процессе регистрации волонтеров на Гран-при Азербайджана Формулы 1 зафиксирован рекордный показатель (ФОТО)
На Гран-при Азербайджана Формулы 1 зафиксирован рекорд по регистрации волонтёров - ФОТО
Завершился этап регистрации для участия в программе волонтеров Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways 2025, организатором которого выступает операционная компания "Бакинское городское кольцо". В ходе регистрации зафиксирован рекордный показатель.
Как сообщили Trend в компании, всего за 48 часов было подано более 31 000 заявок - этот показатель стал рекордным за всю историю проведения Гран-при Азербайджана.
В прошлом году эта цифра составила 16 000.
Отметим, что в 2024 году активное участие в организации Гран-при Азербайджана приняли 2000 волонтеров.
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