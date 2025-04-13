Азербайджан, благодаря поддержке дружественных стран, сорвал планы Запада

Азербайджан, благодаря поддержке дружественных стран, в первую очередь Турции, сорвал планы Запада.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не предприняли никаких практических шагов для решения карабахской проблемы.

"На Армению не было оказано никакого давления для прекращения оккупации, в отношении оккупанта и подвергшейся оккупации стороны был продемонстрирован одинаковый подход. После того как проблема была решена во Второй Карабахской войне, западные страны, которые не проявляли никакой активности в течение 30 лет, начали оказывать давление на Азербайджан. Они пытались якобы наказать Азербайджан за обеспечение своей территориальной целостности. Во главе этих шагов стоит Франция и лично Эмманюэль Макрон. Они хотели наказать Азербайджан, проводя обсуждения в Совете Безопасности ООН, пытались ввести санкции против Азербайджана в ЕС", - подчеркнул Дж. Байрамов.

По его словам, эти попытки оказались тщетными.

"В США в период власти демократов Армении оказывалась поддержка, и в течение 30 лет на оккупанта не оказывалось никакого давления. Когда Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, они пытались наказать и оказать давление на нас. Но благодаря нашей независимой внешней политике и поддержке дружественных стран, в первую очередь братской Турции, планы Запада провалились", - резюмировал Джейхун Байрамов.