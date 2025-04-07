Немецкому бундесверу предрекли коллапс

Германии необходимо увеличить численность армии, иначе бундесверу грозит коллапс.

Как передает Day.Az, с таким предупреждением в разговоре с немецким телеканалом Phoenix выступил глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер.

"Все больше задач ложится на все меньшее количество людей - так дальше продолжаться не может. С 2022 года объем поручений резко вырос, но набор и удержание персонала за этим не поспевают, несмотря на отдельные небольшие успехи", - пояснил он.

Ранее обозреватели газеты Der Spiegel заявили об окончании послевоенного периода в Европе. По данным издания, бундесверу в рамках модернизации понадобятся не только деньги и оружие, но и от 50 до 90 тысяч солдат дополнительно.