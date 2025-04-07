Венгерская энергокомпания хочет инвестировать в солнечную энергетику в Азербайджане

MVM Group рассматривает возможности инвестиций в солнечную энергетику в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор венгерской компании MVM Group Кароли Матрай в кулуарах мероприятия на тему "Инновационные пути к более зеленому будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов", проходящего в Баку.

"Прежде всего, наша основная цель - найти партнера в Азербайджане, который мог бы поддержать нас в инвестициях в солнечную энергетику страны. Однако ветряные электростанции также могут быть очень перспективным направлением для MVM. Это два самых важных направления для потенциальных инвестиций MVM", - сказал он.

Отметим, что 30 августа 2024 года MVM Group завершила сделку по приобретению у ЗАО "Южный газовый коридор" 5 процентов доли в проекте разработки газового месторождения "Шахдениз" и 4 процентов в South Caucasus Pipeline Company (Компания Южно-кавказской трубопроводной магистрали) у Azerbaijan Gas Supply Company Limited (AGSC).