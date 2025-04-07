Названо оружие Китая в торговой войне с Трампом

Китай применяет редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство отмечает, что КНР объявила о новых экспортных ограничениях в ответ на действия президента США Дональда Трампа. Решение Пекина предполагает, что власти Китая будут тщательно контролировать любые поставки за границу, в частности оценивать, кто и зачем является конечным покупателем редкоземельных металлов.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары.