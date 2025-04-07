Воплощение национальных традиций в музыке в Гяндже

В Гянджинском государственном университете 8 апреля состоится научно-практический семинар на тему "Воплощение национальных традиций в музыке", организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Гянджинского государственного университета, сообщает Day.Az.

Целью семинара является донесение до молодого поколения композиторских традиций, сформированных на основе наших национальных корней, а также исследование вопросов профессионального музыкального наследия Азербайджана.

В рамках научного семинара пройдут выступления экспертов по данной теме и музыкальная программа.

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