В Азербайджане повышен возрастной предел пребывания судей Конституционного суда в должности

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Конституционном суде".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, возрастной предел пребывания в должности судей Конституционного суда увеличен с 70 до 75 лет.

Судья Конституционного суда, достигший 75-летнего возраста, продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового судьи Конституционного суда, но на срок не более 6 месяцев.