https://news.day.az/officialchronicle/1742901.html В Азербайджане повышен возрастной предел пребывания судей Конституционного суда в должности Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Конституционном суде". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, возрастной предел пребывания в должности судей Конституционного суда увеличен с 70 до 75 лет.
В Азербайджане повышен возрастной предел пребывания судей Конституционного суда в должности
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О Конституционном суде".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, возрастной предел пребывания в должности судей Конституционного суда увеличен с 70 до 75 лет.
Судья Конституционного суда, достигший 75-летнего возраста, продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового судьи Конституционного суда, но на срок не более 6 месяцев.
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