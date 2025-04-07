https://news.day.az/politics/1742931.html Посольство Турции выразило соболезнования Азербайджану Посольство Турции выразило соболезнования в связи с гибелью сотрудника Государственной пограничной службы Азербайджана в результате разрыва мины в Джебраиле. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х. "Разделяем скорбь семьи покойного. Выражаем соболезнования народу Азербайджана", - говорится в публикации.
Посольство Турции выразило соболезнования Азербайджану
Посольство Турции выразило соболезнования в связи с гибелью сотрудника Государственной пограничной службы Азербайджана в результате разрыва мины в Джебраиле.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х.
"Разделяем скорбь семьи покойного. Выражаем соболезнования народу Азербайджана", - говорится в публикации.
Напомним, что военнослужащий ГПС Азербайджана Мусазаде Аскер Ниджат оглу погиб, подорвавшись на мине в Джебраильском районе.
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