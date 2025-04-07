Посольство Турции выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Турции выразило соболезнования в связи с гибелью сотрудника Государственной пограничной службы Азербайджана в результате разрыва мины в Джебраиле.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х.

"Разделяем скорбь семьи покойного. Выражаем соболезнования народу Азербайджана", - говорится в публикации.

Напомним, что военнослужащий ГПС Азербайджана Мусазаде Аскер Ниджат оглу погиб, подорвавшись на мине в Джебраильском районе.