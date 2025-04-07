Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Стала известна повестка заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 11 апреля.

Как сообщает Day.Az, в повестку заседания включен 21 вопрос.

Это следующие вопросы:

1. О назначении М.А.Алиева судьёй Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

2. О назначении и освобождении от должности судей Апелляционного суда города Баку.

3. О назначении судей Апелляционного суда города Сумгайыт.

4. О назначении судей Апелляционного суда города Шеки.

5. О назначении и освобождении от должности судей Апелляционного суда города Ширван.

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Кодекс об исполнении наказаний, а также в законы "О социальном страховании", "Об охране здоровья населения", "О правах ребенка", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки", "О сокращенной продолжительности рабочего времени для отдельных категорий государственных служащих", "О государственной пошлине", "Об исполнении", "Об адресной государственной социальной помощи", "О социальных пособиях", "О трудовых пенсиях", "О правах лиц с инвалидностью", "О присоединении к Конвенции о правах лиц с инвалидностью" и "О занятости" (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон "О кредитных бюро" (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении поправок в Налоговый кодекс, а также в законы "О валютном регулировании", "О коммерческой тайне", "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре", "О банках", "О страховой деятельности", "О небанковских кредитных организациях", "Об инвестиционных фондах", "О рынке ценных бумаг", "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и "Об услугах и системах платежей" (третье чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Положение "О прохождении военной службы", утверждённое Законом Азербайджанской Республики номер 377-IQ от 3 октября 1997 года (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении поправок в законы "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики (третье чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении поправок в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 24 октября 2023 года номер 1007-VIQD "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы "О защите прав потребителей", "О виноградарстве и виноделии", "Об лекарственных средствах" и "О рекламе" (второе чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон "О социальной службе" (второе чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон "О медиации" (второе чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон "О ветеринарии" (второе чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы "Об утверждении Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных Сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Положения "О прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Закон "Об исполнении" (первое чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы "Об утверждении Положения "О прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон "О трудовых пенсиях" (первое чтение).