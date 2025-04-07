В Азербайджане проведены мероприятия по контролю использования электроэнергии

В первом квартале текущего года было проведено 273 контрольных мероприятия с целью проверки состояния технической эксплуатации электроустановок, соблюдения правил техники безопасности и использования электрической энергии.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве по регулированию энергетических вопросов Азербайджана.

Было отмечено, что в целях технической эксплуатации тепловых установок, соблюдения правил техники безопасности и изучения состояния использования тепловой энергии было проведено 6 контрольных мероприятий. Для изучения состояния рационального использования газа, "Правил пользования газом" и безопасной эксплуатации газовых установок, а также соблюдения требований иных нормативных правовых актов было проведено 224 контрольных мероприятия.

Кроме того, за I квартал этого года в Агентство поступило 1793 обращения по вопросам защиты прав потребителей, обеспечения абонентов электрической и тепловой энергией, природным газом и по другим вопросам.

В связи с электроснабжением поступили 1435 обращений, из них 271 информирующего характера, в связи с газоснабжением - 244 обращения, 39 из которых информирующего характера. В связи с теплоснабжением поступили 57 обращений (8 - информирующего характера). По другим вопросам было направлено 57 обращений, 2 из которых информирующего характера.

1174 обращения Агентство рассмотрело и ответило на них (31 обращение направлено в соответствующие органы для надлежащего рассмотрения и принятия мер), исполнение по 3 обращениям было осуществлено совместно с министерством энергетики, 296 обращений в настоящее время находятся в процессе рассмотрения.

Кроме того, выдан акт ввода в эксплуатацию электроустановок для внешнего электроснабжения 30 объектов строительства, которые были реконструированы, увеличены разрешенные к использованию мощности и изменена схема энергоснабжения. Разрешено эксплуатировать промышленные газовые установки, строительство которых завершено по 90 согласованным проектам. С участием представителей ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг" был проведен осмотр технического состояния 33 расчетных электросчетчиков.

По соответствующим статьям Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, относящихся к компетенции Агентства, было рассмотрено 181 дело об административных правонарушениях, из них по 178 делам принято решение об административном выговоре, по 2 - о прекращении производства, 1 дело направлено в суд для вынесения решения об административном взыскании.

За отчетный период агентством на 58 предприятиях были проверены профессиональные знания персонала в сфере электротехники (144 человека), лиц, ответственных за электрические хозяйства, по правилам технической эксплуатации, технике безопасности. В результате проверки были представлены предложения по повышению знаний; в этом направлении соответствующим лицам была оказана методическая помощь.