В США сделали заявление на фоне сообщений о приостановке пошлин

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала ложью сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность введения 90-дневной паузы в применении импортных пошлин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Фейковые новости", - написала она в X.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет якобы заявил, что администрация США рассматривает возможность 90-дневной паузы на применение импортных тарифов для всех стран, помимо Китая.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. В отношении Китая американские пошлины были установлены на уровне 34%. В ответ на это власти КНР заявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.