Расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом, расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость.

Таким образом, с внесением изменений в перечень были добавлены программируемый контроллер с памятью для зарядных устройств второго и третьего уровня для автомобилей с электродвигателем и непрограммируемый контроллер с памятью для зарядных устройств второго и третьего уровня для автомобилей с электродвигателем.

Данные изменения действуют до 1 января 2027 года.