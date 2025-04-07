Расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом, расширен перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость.
Таким образом, с внесением изменений в перечень были добавлены программируемый контроллер с памятью для зарядных устройств второго и третьего уровня для автомобилей с электродвигателем и непрограммируемый контроллер с памятью для зарядных устройств второго и третьего уровня для автомобилей с электродвигателем.
Данные изменения действуют до 1 января 2027 года.
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