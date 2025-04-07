Названы сроки подготовки ТЭО проекта подводного кабеля через Черное море

Планируется подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта подводного кабеля через Чёрное море в третьем квартале 2025 года.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал генеральный директор MVM Group Кароли Матрай в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов", проходящем в университете AДA.

"ТЭО разрабатывает итальянская консалтинговая компания CESI. Мы уже видели некоторые предварительные расчёты, и, по первым оценкам, объём необходимых инвестиций составляет миллиарды евро",- сказал он.

По словам гендиректора, для реализации этого проекта, включающего прокладку кабеля через Чёрное море, потребуется больше двух лет.

"Стоит учесть, что кабель будет прокладываться под морем, и в некоторых случаях энергетический рынок Каспийского региона сможет поддерживать европейский рынок, а в других - наоборот, европейский рынок будет способствовать стабильности в Каспийском регионе. Эти сценарии требуют тщательного анализа", - сказал К.Матрай.