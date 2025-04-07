В Китае построили самый высотный автомобильный мост - три километра дороги проходят на высоте 625 метров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мост пересекает большой каньон Хуацзян над рекой Бэйпань и превосходит нынешний самый высокий мост - Дуже, который пересекает ту же реку в 200 км вверх по течению. Новый подвесной мост протяженностью почти 3 км возвышается на 625 метров над уровнем моря.