Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащего Азербайджана

По факту гибели в результате взрыва военнослужащего Н-ской воинской части Государственной пограничной службы Азербайджана Мусазаде Аскера Ниджат оглу сотрудниками Физулинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджанской Республики были проведены соответствующие осмотры, осмотр тела с участием судебно-медицинского эксперта, а также выполнены другие необходимые действия.

Как передает Day.Az, об этом сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

"По факту происшествия Физулинской военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы и направлены к исполнению, а также проведены другие следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры, включая юридическую оценку каждого факта и действия",- добавил он.