В Японии рухнул вертолет

Над Японским морем в районе острова Цусима потерпел крушение спасательный вертолет, одна из его пассажирок погибла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил телеканал NHK.

Связь с воздушным судном была потеряна в 13:43 (08:43 по бакинскому времени), примерно через час береговая охрана объявила о его исчезновении. После 17:00 (12:00 Баку) вертолет обнаружили перевернувшимся в воде.

Всего на борту находились шесть человек. Погибшей было 86 лет, вертолет вез ее с Цусимы на лечение в город Фукуока. 68-летний родственник женщины, а также врач находятся в состоянии клинической смерти. Оставшиеся пассажиры были госпитализированы в сознании.