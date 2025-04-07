https://news.day.az/world/1742647.html В Японии рухнул вертолет Над Японским морем в районе острова Цусима потерпел крушение спасательный вертолет, одна из его пассажирок погибла. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил телеканал NHK. Связь с воздушным судном была потеряна в 13:43 (08:43 по бакинскому времени), примерно через час береговая охрана объявила о его исчезновении.
В Японии рухнул вертолет
Над Японским морем в районе острова Цусима потерпел крушение спасательный вертолет, одна из его пассажирок погибла.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил телеканал NHK.
Связь с воздушным судном была потеряна в 13:43 (08:43 по бакинскому времени), примерно через час береговая охрана объявила о его исчезновении. После 17:00 (12:00 Баку) вертолет обнаружили перевернувшимся в воде.
Всего на борту находились шесть человек. Погибшей было 86 лет, вертолет вез ее с Цусимы на лечение в город Фукуока. 68-летний родственник женщины, а также врач находятся в состоянии клинической смерти. Оставшиеся пассажиры были госпитализированы в сознании.
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