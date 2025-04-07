В Баку состоялся портрет-концерт, посвященный творчеству композитора Джалала Аббасова

В Баку состоялся портрет-концерт, посвящённый творчеству композитора, профессора Джалала Аббасова, организованный Бакинским обществом современной музыки и Музейным центром в рамках совместного проекта "Музыкальные вечера в музее", сообщает Day.Az.

На вечере выступили квартет "Əkinçi", солисты заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано), Юлия Керимова (фортепиано), Атабала Манафзаде (фортепиано), Мирхалид Мамедзаде (флейта), Камиль Гусейнзаде (вибрафон) и Асим Халилов (виолончель). В программе прозвучали произведения "Onsuz...", Meditations, Струнный квартет №2, вокальные циклы. Джалал Аббасов поделился интересными моментами из жизни и творчества, ответил на вопросы. Модератором вечера был композитор Фирудин Аллахверди.

Заслуженный деятель искусств Джалал Аббасов окончил факультет композиции Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в 1980 году, обучаясь в классе великого композитора Гара Гараева. Среди его произведений - четыре симфонии, пять кантат, два струнных квартета, Постлюдия (для органа, в память Гара Гараева), детская опера Весна радости и многие другие. Помимо композиторской деятельности, он также известен как профессор, автор научных статей и докладов.

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