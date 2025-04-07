Rimac хочет убрать Porsche из совместного предприятия с Bugatti. Источники Bloomberg утверждают, что хорваты сделали предварительное предложение о покупке 45% акций немецкого концерна. Речь идёт о полном выкупе доли Porsche в совместном предприятии Bugatti-Rimac.

Как передает Day.Az, по неофициальным данным, сделка оценивается в сумму около 1,1 миллиарда долларов. Чтобы вытеснить Porsche, фирме Rimac придётся объединиться с другими инвесторами.

Представители Rimac и Porsche отказались от комментариев. Инсайдеры оговорились, что обсуждение сделки находится на ранней стадии. Совместное предприятие Bugatti-Rimac было создано в 2021 году для выпуска гиперкаров. Контрольный пакет акций в 55 процентов принадлежит Rimac Automobili, оставшуюся долю контролировала Porsche, а в наблюдательный совет вошли топ-менеджеры концерна Volkswagen.

Ходили слухи, что Porsche выкупит долю Rimac, но затем немецкий автопроизводитель сменил приоритеты на волне проблем с электромобилями. Теперь ситуация развернулась на 180 градусов, но несмотря на сложную ситуацию на авторынке боссы Volkswagen могут не решиться на полный отказ от Bugatti. Производитель гиперкаров вот-вот приступит к производству новой модели Tourbillon.

Опции для новинки Bugatti впечатлили ценой: сверх ориентира 3,8 миллиона евро можно легко добавить "допов" на миллион евро. Общий тираж Tourbillon ограничен 250 экземплярами, первые клиенты получат машины в 2026 году.