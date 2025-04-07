https://news.day.az/society/1742657.html Разбойное нападение в Шамкире - есть задержанные В Шамкирский районный отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном двумя пассажирами автомобиля марки "Мерседес". Нападавшие применили насилие к водителю и похитили валюту на сумму 332.800 манатов.
Разбойное нападение в Шамкире - есть задержанные
В Шамкирский районный отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном двумя пассажирами автомобиля марки "Мерседес". Нападавшие применили насилие к водителю и похитили валюту на сумму 332.800 манатов.
Как передает Day.Az, в пресс-службе МВД Гянджинской региональной группы сообщили, что в ходе оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые - 38-летний Исрапыл Балжанов, 39-летний Исрафил Тагиев и 33-летний Расим Джафаров.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, а судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.
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