Разбойное нападение в Шамкире

В Шамкирский районный отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном двумя пассажирами автомобиля марки "Мерседес". Нападавшие применили насилие к водителю и похитили валюту на сумму 332.800 манатов.

Как передает Day.Az, в пресс-службе МВД Гянджинской региональной группы сообщили, что в ходе оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые - 38-летний Исрапыл Балжанов, 39-летний Исрафил Тагиев и 33-летний Расим Джафаров.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, а судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.