Самаркандский саммит: водораздел глобальной геополитики

На сайте Baku Network опубликована статья о том, как ЕС меняет вектор и укрепляет связи с Центральной Азией

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В первые дни апреля в Самарканде, древнем сердце Шёлкового пути, произошло событие, которое может ознаменовать собой начало новой геополитической эпохи. Первый саммит "Центральная Азия - Европейский союз", состоявшийся 4 апреля, вышел далеко за рамки регионального формата. Он стал ярким проявлением глобального сдвига - смещения фокуса внимания мировых держав к стратегическому региону, где пересекаются интересы Китая, России, США, Турции и теперь - Европы.

На фоне продолжающейся войны в Украине, санкционного давления, энергетического кризиса и обостряющейся конкуренции за редкие ресурсы, Европейский союз стремительно меняет вектор своей внешней политики: от привычного евроцентризма - к проактивной дипломатии в регионах, ранее считавшихся периферийными.

Центральная Азия - больше не "пустота между Китаем и Россией". Это регион с колоссальным ресурсным потенциалом, стремящийся к диверсификации внешнеэкономических связей, модернизации и индустриализации. Саммит в Самарканде - это попытка ЕС стать одним из главных архитекторов этой трансформации, предложив партнёрство на принципах взаимной выгоды, а не эксплуатации.

Высокий дипломатический уровень: символизм и представительство

Факт проведения саммита в Самарканде - неслучаен. Это город, олицетворяющий диалог культур и цивилизаций. Хозяин встречи, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, не только выступил инициатором саммита, но и продемонстрировал амбициозный курс на превращение страны в транзитный и дипломатический хаб региона.

С европейской стороны участие приняли ведущие фигуры: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Антониу Кошта, а также руководители Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Такой состав участников подчёркивает серьёзность намерений Брюсселя - речь идёт не о рутинном политическом обмене, а о формировании долгосрочной, системной архитектуры сотрудничества между двумя пространствами: Центральной Азией и Европой.

Саммит как точка кристаллизации нового партнёрства

Основными результатами встречи стали:

Подписание Совместной декларации о стратегическом партнёрстве - документ, закрепляющий политическую волю обеих сторон к регулярному диалогу, координации по ключевым вопросам международной повестки и совместному продвижению инициатив в рамках ООН и других международных платформ. Декларация о критических минеральных ресурсах - ЕС официально обозначает Центральную Азию как приоритетный регион в рамках своей стратегии сырьевой безопасности. Инвестиционный пакет на сумму €12 млрд в рамках программы Global Gateway, распределённый по следующим направлениям:

Транспорт и логистика - €3 млрд

Критические минералы - €2,5 млрд

Энергетика и климат - €6,4 млрд

Цифровая трансформация - остаток на коммуникационные и инновационные проекты

Европа предлагает не просто деньги, а модель сотрудничества: локализация добавленной стоимости, развитие промышленности, зелёная повестка, институциональная поддержка, защита окружающей среды. Это альтернатива китайской модели, основанной на добыче и вывозе ресурсов с минимальной переработкой на месте.

Геополитические тектонические сдвиги: фон и вызовы

Центральная Азия находится в эпицентре глобальной борьбы за влияние. Китай продвигает здесь свои инфраструктурные мегапроекты через инициативу "Один пояс - один путь", Россия - стремится сохранить политическое и культурное влияние, США активизируют дипломатические и военные контакты, а Турция выстраивает тюркскую платформу.

ЕС оказался в роли "нового претендента", чьи козыри - это технологическая кооперация, экологическая устойчивость, политическая стабильность. Однако у Европы ограниченные рычаги давления и сложная репутация.

Дополнительную сложность вносит нейтральная позиция стран региона по Украине. Все пять государств ЦА воздержались при голосовании в ООН по ключевым антироссийским резолюциям, но активно участвуют в теневой торговле с Россией, компенсируя ей часть санкционного ущерба. Это вызывает беспокойство в Брюсселе, который назначил специального посланника для мониторинга обхода санкций и усиливает дипломатическое давление, пусть и завуалированное.

Антониу Кошта ясно дал понять, что ЕС ожидает "содействия" в вопросе санкционной политики. Но в то же время признал: "Сотрудничество Центральной Азии бесценно". Баланс между нажимом и уважением - тонкая грань, на которой строится европейская стратегия в регионе.

Транскаспийский маршрут - артерия будущего

Одним из важнейших элементов диалога стал Транскаспийский транспортный коридор (Срединный коридор), связывающий Китай, Центральную Азию, Азербайджан, Грузию и Европу.

Преимущество маршрута - он минует территорию России, что делает его политически привлекательным для Европы. Казахстан, Узбекистан и Азербайджан уже заявили о строительстве ЛЭП "зелёной энергии" через Каспий на рынок ЕС. В 2024 году объём контейнерных перевозок по Срединному коридору вырос на 62%, и до 2027 года планируется рост до 10 млн тонн.

В рамках саммита объявлено о проведении отдельного Инвестфорума по этому направлению, а также об открытии офиса Европейского инвестиционного банка в Узбекистане. Таким образом, ЕС делает ставку на долгосрочное экономическое присутствие.

Чего хочет каждая сторона: интересы, которые сближаются - но не совпадают

Центральная Азия:

Для государств региона саммит стал возможностью выйти за пределы двуполярного давления России и Китая, получить доступ к технологиям, инвестициям и рынкам, снизить зависимость от экспорта сырья и перейти к индустриализации.

Президент Узбекистана Мирзиёев предложил создать единый промышленный парк для европейских компаний и Комитет партнёрства на уровне вице-премьеров. Это свидетельство стремления региона к институционализации диалога и координации с ЕС по всем ключевым направлениям.

Президент Казахстана Токаев прямо указал: страна готова нарастить экспорт по 175 товарным позициям на сумму более $2 млрд и уже производит 19 из 34 видов сырья, необходимых экономике ЕС, включая уран, литий, медь, кобальт и вольфрам.

Речь идёт о стремлении к локализации: Central Asia не хочет быть лишь сырьевым придатком. Призыв фон дер Ляйен: "Добавленная стоимость должна быть локальной" - звучит не просто как лозунг, а как попытка найти консенсус между интересами сторон.

Европейский союз:

ЕС остро нуждается в диверсификации поставок стратегически важного сырья. Центральная Азия предлагает именно то, чего не хватает европейской промышленности: стабильные источники редкоземов, титана, лития, меди и урана.

К тому же регион крайне важен для ЕС с точки зрения энергетики и логистики. Если Евросоюз хочет реализовать свои климатические цели к 2050 году и добиться автономии в стратегических секторах, ему жизненно необходимы партнёры, независимые от политических шантажей Кремля или протекционизма Пекина.

Для ЕС этот саммит - это не альтруизм, а холодный расчёт: или Брюссель станет частью новой ресурсной географии, или его ждёт экономическое отставание.

Потенциальные риски: дипломатическое лавирование и подводные течения

Несмотря на общий оптимизм, у саммита есть свои слабые места.

Во-первых, у Центральной Азии нет единой внешнеполитической линии. Казахстан балансирует между Россией и Западом, Узбекистан играет в осторожную многовекторность, Туркменистан изолирован, Таджикистан и Кыргызстан - в высокой степени зависят от Москвы и Пекина.

Во-вторых, санкционное давление. Реэкспорт товаров в обход санкций остаётся чувствительной темой. ЕС может ужесточить режим вторичных санкций, что подорвёт доверие и вызовет ответную реакцию.

В-третьих, конкуренция с КНР. Китай вложил миллиарды в логистику и энергетику региона. Евросоюз запаздывает и вынужден догонять, не имея сопоставимых ресурсов и скорости принятия решений.

В-четвёртых, слабая институциональная база. Обещания саммита должны быть подкреплены реальными проектами, механизмами и правовыми гарантиями. Без этого Европа рискует повторить судьбу других своих "восточных партнёрств", где амбиции остались на бумаге.

Начало долгого пути

В краткосрочной перспективе ЕС будет активно инвестировать в инфраструктуру, зелёную энергетику и сырьевые цепочки в Центральной Азии, стараясь превратить регион в "восточный буфер" от российского и китайского влияния.

Центральная Азия же будет продолжать лавировать, стремясь получить максимальные выгоды от конкуренции глобальных игроков. Регион не готов разрывать связи с Москвой или Пекином, но и не желает быть их вассалом.

Основной вызов - сохранить многовекторность, не превратив её в шаткое равновесие между силами, чьи интересы часто антагонистичны.

Саммит в Самарканде - это не просто очередная международная встреча. Это символический жест, заявляющий: Центральная Азия выходит из тени империй. И Европа, впервые за десятилетия, проявляет к региону не просто внимание, а стратегический интерес.

Фраза Урсулы фон дер Ляйен о том, что "надежные партнёры никогда не были так важны", звучит не как дежурная риторика, а как признание: Европа оказалась в мире, где старые связи больше не работают, и только новые альянсы могут гарантировать безопасность и процветание.

Для Центральной Азии это шанс войти в XXI век не как ресурсный придаток, а как полноправный игрок глобальной экономики. Для ЕС - это вопрос выживания на фоне энергетической турбулентности, техногенной зависимости и геополитической фрагментации.

Самарканд стал географическим и политическим узлом, где пересекаются шёлковые дороги прошлого и стальные магистрали будущего. А саммит 4 апреля - не эпизод, а пролог новой эпохи, где у Европы и Центральной Азии появился шанс переписать сценарий взаимодействия на более справедливых и устойчивых основаниях.

История ещё не написана. Но Самарканд - это её первая строка.