Худший обвал на мировых финансовых рынках

Акции сильно подешевели после открытия торговой сессии в понедельник, защитные валюты выросли, а доходность облигаций снизилась по всем направлениям, поскольку Трамп дал понять, что намерен сохранить самые высокие тарифы США за столетие.

Что происходит на рынках:

Фьючерсы на голубые фишки S&P 500 упали на 3.1%.

Фьючерсы на Stoxx Europe 600 упали на 2.8%.

Азиатские акции рухнули.

Гонконгский индекс Hang Seng упал более чем на 10%.

Как передает Day.Az, сильное падение цен на рисковые активы говорит о том, что инвесторы крайне обеспокоены последствиями тарифов: они могут быстро привести к глобальному экономическому спаду. Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США с 35% до 45% вследствие "резкого ужесточения финансовых условий".

"У нас огромные финансовые дефициты с Китаем, Европейским союзом и многими другими. Единственный способ решить эту проблему - ТАРИФЫ, которые сейчас приносят десятки миллиардов долларов в США. Они уже действуют, и это прекрасное зрелище", - написал Трамп в Truth Social.

Позже, когда его спросили о падении рынков, Трамп сказал репортерам, что "иногда нужно принять лекарство, чтобы что-то исправить".

В четверг и в пятницу S&P 500 лишился $5 трлн. Эта неделя стала худшей с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Падение S&P 500 более чем на 10% за четверг и пятницу - это лишь четвертый случай за последние 85 лет, когда индекс упал так сильно и так быстро. В понедельник распродажи продолжились.

Трамп перевернул глобальный торговый порядок. Пошлины для некоторых крупнейших торговых партнеров Америки превышают 40%, при этом Китай уже объявил об ответных пошлинах в пятницу в размере 34%.

Среди сторонников президента наметились разногласия. Миллиардер-инвестор Билл Экман обвинил министра торговли Говарда Лутника в "безразличии к обвалу фондового рынка и экономики", заявив, что тот "зарабатывает, когда наша экономика рушится" из-за его длинной позиции по фиксированному доходу.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США, за которой внимательно следят официальные лица администрации Трампа, упала на 0.08 процентных пункта до 3.91%, поскольку инвесторы массово вкладывались в облигации по всему миру. Доходность 10-летних японских JGB упала на 0.07 процентных пункта до 1.11%, а доходность 10-летних облигаций Китая упала на 0.09 процентных пункта до 1,64%.

"Инвесторы закрывают множество позиций из-за волатильности", - сказал Джейсон Луи, руководитель стратегии по акциям и деривативам в Азиатско-Тихоокеанском регионе в BNP Paribas. "[Падения] отражают некоторое сокращение позиций, особенно иностранных позиций в японских банках и финансовых учреждениях".

Сырьевые товары понесли тяжелые потери: цена на нефть West Texas Intermediate, эталон цен на нефть в США, упала на 3,4% до 59,80 доллара за баррель. Международный эталон Brent упал на 3,4% до 63,35 доллара.

Медь LME, широко рассматриваемая как опережающий индикатор роста из-за ее промышленного использования, подешевела более чем на 7% до $8 690 за тонну. Биткоин упал на 0.8% до $78 198 за монету.

Доллар США снизился на 0.3% по отношению к корзине валют своих крупнейших торговых партнеров, в то время как японская иена выросла на 0.8% до 145.6 иены за доллар. Китайские власти установили курс юаня на внутреннем рынке на самом слабом уровне с начала декабря - 7.19 юаня за доллар.

Ранее министр финансов Скотт Бессент отверг "краткосрочную" реакцию рынка на агрессивные тарифы президента, заявив NBC, что Белый дом будет "придерживаться курса". На вопрос, подлежат ли тарифы Трампа обсуждению, он ответил: "Нам нужно посмотреть, что предложат [другие] страны и насколько это заслуживает доверия".