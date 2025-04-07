В апелляционных судах в Азербайджане будут произведены новые назначения

В Бакинский, Сумгайытский, Шекинский и Ширванский апелляционные суды будут назначены новые судьи.

Этот вопрос был включен в повестку сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству, сообщает Day.Az.

Согласно проекту, Зафар Ахмедов будет назначен судьей в Бакинский апелляционный суд. Судья Ширванского апелляционного суда Орхан Исмаилов будет освобожден от должности и назначен судьей Бакинского апелляционного суда. Судья (председатель) Физулинского районного суда Агиль Мусаев в связи со сменой должности будет назначен судьей Бакинского апелляционного суда. Будут освобождены от должности судей Бакинского апелляционного суда в связи со сменой должности Аллахвердиев Эльбей Хидаят оглу, Эйубов Фарид Ильхам оглу, Сарыев Хаял Аждар оглу.

Также, согласно проекту, судьями Сумгайытского апелляционного суда будут назначены судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Кямран Мухтаров и судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Эльчин Мамедов. Кроме того, судья Шекинского административного суда Вугар Мусаев и судья Шамкирского районного суда Талех Мусаев будут назначены судьями Шекинского апелляционного суда. Судья Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Али Алиев, судья Агдашского районного суда Джавид Султанов, судья Масаллинского районного суда Джейхун Гулиев и судья Саатлинского районного суда Мирлятиф Садыгов будут назначены судьями Ширванского апелляционного суда. Эльшад Ибиш оглу Алиев будет освобожден от должности судьи Ширванского апелляционного суда в связи со сменой должности.