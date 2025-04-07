Названа дата президентских выборов в Южной Корее

Власти Республики Корея планируют назначить внеочередные президентские выборы на 3 июня, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, вопрос о проведении выборов будет рассмотрен на плановом заседании кабинета министров во вторник. Хотя нет ясных юридических требований, обязывающих проведение заседания для установления даты выборов, этот вопрос все равно будет обсуждаться, поскольку он потребует назначения временного выходного в день голосования, как отметил источник.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что дата досрочных выборов, скорее всего, будет объявлена во вторник, после заседания кабинета министров. Премьер-министр Хан Док Су, исполняющий обязанности президента, должен назначить дату выборов в течение 10 дней с момента отстранения президента, то есть до 14 апреля.

4 апреля Конституционный суд единогласно отстранил от власти бывшего президента Юн Сок Ёля из-за событий военного положения, согласившись с пятью обвинениями парламента. Согласно Конституции, досрочные выборы должны быть проведены в течение 60 дней с момента отстранения. Лидером среди кандидатов на выборы считается Ли Чжэ Мён, лидер оппозиции, который в 2022 году проиграл Юн Сок Ёлю с минимальным отставанием в менее чем 1%. Ожидается, что выборы будут проведены в пределах этих 60 дней, чтобы предоставить политикам время для подготовки.