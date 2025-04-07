Странам придётся заплатить «большие деньги» за отмену пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидерам иностранных государств придётся заплатить "большие деньги" за отмену пошлин, которые были введены США, чтобы устранить дефицит торгового баланса.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что в выходные дни Трамп провёл серию переговоров с руководителями европейских и азиатских стран, которые пытались убедить его пересмотреть решение о введении тарифов.

"Они до смерти хотят заключить сделку", - приводит британский телеканал слова президента США.