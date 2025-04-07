В Азербайджане пойдет снег

Завтра днем, начиная с северных и западных районов Азербайджана, до второй половины 12 апреля ожидаются переменные осадки с грозами.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Местами прогнозируются проливные дожди, град, в высокогорье с переходом в снег.

С 9 апреля температура воздуха опустится на 5-10 градусов.

В связи с осадками в реках повысится водность, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные сели.