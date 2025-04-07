https://news.day.az/society/1742816.html В Азербайджане пойдет снег Завтра днем, начиная с северных и западных районов Азербайджана, до второй половины 12 апреля ожидаются переменные осадки с грозами. Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Местами прогнозируются проливные дожди, град, в высокогорье с переходом в снег.
В Азербайджане пойдет снег
Завтра днем, начиная с северных и западных районов Азербайджана, до второй половины 12 апреля ожидаются переменные осадки с грозами.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Местами прогнозируются проливные дожди, град, в высокогорье с переходом в снег.
С 9 апреля температура воздуха опустится на 5-10 градусов.
В связи с осадками в реках повысится водность, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные сели.
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