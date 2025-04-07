Ташкентская декларация поддерживает безопасное возвращение западных азербайджанцев

В столице Республики Узбекистан городе Ташкент под руководством председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Парламентской сети Движения неприсоединения Сахибы Гафаровой состоялась IV конференция Сети, посвященная роли парламентов в сохранении Бандунгских принципов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, по итогам конференции была принята Ташкентская декларация, в которой отражен ряд важных положений и высоко оцениваются принципы ДН, мир и безопасность, а также роль Азербайджана в продвижении диалога в рамках ДН.

В Ташкентской декларации приветствуются результаты 29-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся 11-22 ноября 2024 года в Баку, "Бакинский пакт о климатическом сообществе" и другие инициативы, внесшие серьезный вклад в борьбу с изменением климата.

Кроме того, декларация подтверждает обязательство поддерживать права народов, находящихся под колониальным гнетом, призывает международное сообщество положить конец колониализму и положительно оценивает роль, которую играет в этом направлении "Бакинская инициативная группа".

В декларации, подчеркивающей важность права на возвращение как одного из основных прав человека, выражается поддержка безопасному, мирному и достойному осуществлению возвращения всех общин вынужденных беженцев в государствах-членах ДН, включая "Общину Западного Азербайджана".

Была выражена поддержка инициативы по созданию женской платформы ДН на международной конференции "Развитие прав и повышение полномочий женщин", состоявшейся 20-21 ноября 2023 года в Баку.

В декларации, подчеркивающей важность расширения участия молодежи государств-членов ДН в деятельности Движения, также была высоко оценена деятельность Молодежной организации ДН.

В декларации также выражена благодарность спикеру Милли Меджлиса и председателю Парламентской сети ДН Сахибе Гафаровой за образцовое руководство и усилия по укреплению деятельности Сети.