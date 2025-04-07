Тяжелое ДТП в Пакистане

По меньшей мере 11 человек погибли и 8 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в восточной пакистанской провинции Пенджаб.

Как передает Day.Az, об этом сообщает полиция Пакистана.

Авария произошла в округе Джаранвала, когда автобус, двигавшийся на высокой скорости, столкнулся с рикшей. В результате происшествия погибли 11 человек, среди которых женщины и дети.

Шесть человек скончались на месте, а пятеро умерли от ран по пути в больницу. В полиции уточнили, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости и небрежность водителя автобуса.