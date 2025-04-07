https://news.day.az/world/1742690.html Тяжелое ДТП в Пакистане - свыше 10 погибших По меньшей мере 11 человек погибли и 8 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в восточной пакистанской провинции Пенджаб. Как передает Day.Az, об этом сообщает полиция Пакистана. Авария произошла в округе Джаранвала, когда автобус, двигавшийся на высокой скорости, столкнулся с рикшей.
Тяжелое ДТП в Пакистане - свыше 10 погибших
По меньшей мере 11 человек погибли и 8 получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в восточной пакистанской провинции Пенджаб.
Как передает Day.Az, об этом сообщает полиция Пакистана.
Авария произошла в округе Джаранвала, когда автобус, двигавшийся на высокой скорости, столкнулся с рикшей. В результате происшествия погибли 11 человек, среди которых женщины и дети.
Шесть человек скончались на месте, а пятеро умерли от ран по пути в больницу. В полиции уточнили, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости и небрежность водителя автобуса.
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