"Формула власти": Михаил Гусман об "Азиатских тиграх" XXI века

Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный "Азиатским тиграм" XXI века.

Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма: