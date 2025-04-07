Разработан генплан для электродепо "Дарнагюль"

Разработан генеральный план электродепо "Дарнагюль".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, исследования, проведенные по многочисленным параметрам, показывают, что без расширения бакинского метрополитена невозможно разработать планы мобильности столицы.

Наряду со строительством 10 новых станций, особое место занимает проект разделения существующей "красной" и "зеленой" линий метрополитена. Первоочередной задачей при реализации проекта разделения линий является строительство электродепо "Дарнагюль", которое будет обслуживать "зеленую" линию.

Подготовлен генеральный план депо, на экспертизу были представлены проекты предстоящих к строительству здесь объектов и площадок. В соответствии с требованиями законодательства, на территории, включенной в проект депо, была проведена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), все работы в этом направлении будут проводиться по согласованию с министерством экологии и природных ресурсов. Перед строительством, а также восстановительными работами будет организовано обучение по вопросам экологии сотрудников метрополитена, подрядчиков и субподрядчиков, работающих на территории, и их сотрудников.

Твердые отходы, образующиеся во время строительства, будут утилизированы в соответствии с правилами. Особое внимание будет уделяться таким вопросам, как воздействие на геологическую среду, гидрогеологические условия, экономия воды и т.д. Скорость движения транспортных средств и спецтехники на строительной площадке будет регулироваться в пределах норм. В этом районе также изучалось инженерно-геологическое воздействие грунтовых вод. На участке, отведенном под электродепо "Дарнагюль", грунтовые воды залегают в среднем на глубине 7,5 м от поверхности земли. По этой причине нарушения гидродинамического режима подземных вод не ожидается. Во время строительно-монтажных работ и в период эксплуатации депо исключается воздействие на гидрологические условия. Также с целью полного снижения рисков загрязнения подземных грунтовых вод будет создана современная и экологически чистая система управления топливом и химическими веществами, сточными водами, отходами.

В ходе исследований, проведенных с участием специалистов по озеленению и сотрудников минэкологии, было изучено текущее состояние деревьев на участке, а также возможность пересадки деревьев в соответствии с ландшафтным дизайном проекта. Перевод будет осуществляться поэтапно с согласованием процедур по мере необходимости.

Особое внимание будет уделено озеленению территории. Меры, которые будут предприняты, будут способствовать чистой экологической среде в этом районе.