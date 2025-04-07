В Баку прошел предпремьерный показ приключенческого фильма "Minecraft в кино"

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошел предпремьерный показ приключенческого фильма "Minecraft в кино", основанный на одноимённой компьютерной игре, сообщает Day.Az.

В закрытом показе приняли участие медийные личности, общественные деятели, журналисты, блогеры, предприниматели, и, конечно, дети. Предпремьерный показ "Minecraft в кино" стал настоящим праздником для поклонников игры и кинолюбителей. Интересная декорация, образ героя игры, восторженные отзывы зрителей и масштабность события сделали этот вечер по-настоящему незабываемым.

Зрители смогут посмотреть самый ожидаемый фильм в сети кинотеатров CineMastercard на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также насладиться фильмом "Minecraft в кино" можно в кинотеатре CineMastercard с новейшими технологиями 4DX и ScreenX.

Картина является совместным проектом Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures. Режиссер - Джаред Хесс. Актеры - Джейсон Момоа, Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Себастьян Юджин Хансен, Дженнифер Кулидж.

Новый фильм является первой экранизацией Minecraft - компьютерной игры шведского программиста Маркуса Перссона. Работу над проектом Перссон начал в 2009 году, а год спустя представил первые разработки. Официально игра вышла в ноябре 2011-го.

Сюжет: Четверо аутсайдеров попадают через таинственный портал в странную кубическую страну чудес. Персонажам предстоит противостоять злобным существам, которые населяют страну, и отыскать дорогу домой. Для выживания им необходимо применить все имеющиеся у них творческие навыки...