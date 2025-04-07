https://news.day.az/economy/1742730.html Важно найти практические подходы к устойчивому развитию - посол Чехии Важно найти практические подходы к устойчивому развитию. Как передает Day.Az, об этом сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов", проходящем в университете AДA.
Важно найти практические подходы к устойчивому развитию - посол Чехии
Важно найти практические подходы к устойчивому развитию.
Как передает Day.Az, об этом сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов", проходящем в университете AДA.
"Наша роль заключается в том, чтобы преобразовывать инновационные идеи в практические подходы к устойчивому развитию. Без действий мы рискуем столкнуться с серьёзными последствиями.
Сегодняшнее мероприятие направлено на углубление понимания данной темы и стимулирование творческих решений", - сказал он.
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