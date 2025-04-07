Важно найти практические подходы к устойчивому развитию.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов", проходящем в университете AДA.

"Наша роль заключается в том, чтобы преобразовывать инновационные идеи в практические подходы к устойчивому развитию. Без действий мы рискуем столкнуться с серьёзными последствиями.

Сегодняшнее мероприятие направлено на углубление понимания данной темы и стимулирование творческих решений", - сказал он.