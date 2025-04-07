https://news.day.az/world/1742798.html В Германии взорвана еще одна угольная электростанция - ВИДЕО В Германии взорвана ещё одна угольная электростанция. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается, власти Германии в рамках "зеленого" перехода взорвали очередную угольную электростанцию в Иббенбюрене, Вестфалия.
В Германии взорвана еще одна угольная электростанция - ВИДЕО
В Германии взорвана ещё одна угольная электростанция.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что власти Германии в рамках "зеленого" перехода взорвали очередную угольную электростанцию в Иббенбюрене, Вестфалия.
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