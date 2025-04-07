В Германии взорвана еще одна угольная электростанция

В Германии взорвана ещё одна угольная электростанция.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что власти Германии в рамках "зеленого" перехода взорвали очередную угольную электростанцию в Иббенбюрене, Вестфалия.