Более 50 стран обратились к США для переговоров

Соединенные Штаты получили обращения уже от более чем 50 стран, чтобы начать переговоры с целью обсудить снижение или отмену введенных Вашингтоном импортных пошлин.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу ABC News заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

"Я получил вчера отчет от представителя США на торговых переговорах о том, что более 50 стран обратились к президенту [США Дональду Трампу], чтобы начать переговоры, они это делают потому что понимают, что в их отношении ввели много пошлин", - сказал Хассет.