https://news.day.az/world/1742633.html Более 50 стран обратились к США для переговоров Соединенные Штаты получили обращения уже от более чем 50 стран, чтобы начать переговоры с целью обсудить снижение или отмену введенных Вашингтоном импортных пошлин. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу ABC News заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.
Более 50 стран обратились к США для переговоров
Соединенные Штаты получили обращения уже от более чем 50 стран, чтобы начать переговоры с целью обсудить снижение или отмену введенных Вашингтоном импортных пошлин.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу ABC News заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.
"Я получил вчера отчет от представителя США на торговых переговорах о том, что более 50 стран обратились к президенту [США Дональду Трампу], чтобы начать переговоры, они это делают потому что понимают, что в их отношении ввели много пошлин", - сказал Хассет.
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