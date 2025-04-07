Обвал в 1 млрд. на крипторынке

Криптотрейдеры потеряли более $1,37 млрд за сутки на фоне падения рынка. Курс биткоина опустился ниже $75 тыс. впервые за пять месяцев, а большинство альткоинов из топ-100 подешевели на 15% и более.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, криптобиржи за последние 24 часа ликвидировали позиции 443 тыс. трейдеров на общую сумму $1,37 млрд, по данным Coinglass. Убытки в наибольшей степени понесли те, кто ставил на рост курсов криптовалют: на длинные позиции (лонги) пришлось $1,21 млрд.

Ликвидации происходят, когда цена движется против позиции трейдера с кредитным плечом и биржа принудительно закрывает ее в убыток из-за нехватки залога. Например, если трейдер открыл лонг на $1000 с плечом 10x, фактически используя $100 собственных средств, а оставшиеся $900 занимая у биржи, то падение цены биткоина на 10% приведет к снижению стоимости позиции до $900. Биржа автоматически ликвидирует сделку, чтобы вернуть заемные средства, а трейдер потеряет весь свой капитал, если у него не было дополнительных средств для поддержания позиции.

Утром 7 апреля курс биткоина (BTC) обновил минимум за пять месяцев. Он упал к $74,4 тыс. впервые с 7 ноября. На 11:50 по бакинскому времени первая криптовалюта торгуется около $75 тыс. За 24 часа монета подешевела на 10%. Капитализация BTC упала до $1,49 трлн.

При этом доля биткоина на крипторынке обновила максимум за четыре года. Индекс доминирования монеты поднялся к 64% впервые с января 2021 года, по данным TradingView.

Цена Ethereum (ETH) за последние 24 часа упала на 19%. Ведущий альткоин торгуется на уровне около $1,46 тыс. Это минимум с марта 2023 года.

Общая капитализация крипторынка за последние сутки сократилась на 11%, до $2,37 трлн, по данным Coinmarketcap. Курсы криптовалют из топ-10 по капитализации обвалились на 18-20%. Это XRP (XRP) от Ripple, Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE) и Solana (SOL).

Цена Solana впервые с февраля 2024 года опустилась ниже отметки $100. Токен потерял почти 70% от исторического максимума в $294, зафиксированного в день запуска "официального" мемкоина TRUMP (на блокчейне Solana) от команды Дональда Трампа. TRUMP с тех пор тоже обвалился в цене. Сейчас его курс опустился к $7,4, это на 90% ниже максимума (около $75).

Из топ-100 криптовалют по капитализации за прошедшие 24 часа ни одна монета не показала рост. Наибольшее падение у Berachain (BERA) - 25%.

Индекс страха и жадности на крипторынке 7 апреля находится в зоне "экстремального страха", на отметке 23 балла из 100. Это говорит о том, что инвесторы склонны к паническим распродажам криптовалют.