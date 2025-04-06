"Вот, как правильно пользоваться духами"

Британская пресса не упустила шанс посмеяться над Эммануэлем Макроном - из-за его сумасшедшей страсти к парфюму. Сатирически настроенное The Telegraph обратилось к экспертам по ароматам, чтобы объяснить французскому президенту, как правильно пользоваться духами. Журналисты составили подробную инструкцию и даже указали в заголовке, что она подготовлена специально для него.

Как передает Day.Az, издание отмечает, что мало кто не испытывал вызывающего головную боль от невыносимого запаха чужих духов, но, похоже, это необычно частое явление для помощников Эммануэля Макрона, которые могут учуять присутствие французского президента еще до того, как он войдет в помещение.

"Похоже, он страдает от обонятельного эквивалента "румяной слепоты". Этот термин, популяризированный в социальных сетях, относится к неспособности объективно оценить, сколько румян человек наносит, что часто приводит к чрезмерно накрашенным щекам. Возможно, Макрон так долго был окутан облаком духов Sauvage, что стал нечувствителен к нему".

The Telegraph подчеркивает, что это не значит, что все в его окружении так делают, и следует помнить, что обонятельная чувствительность может сильно различаться у разных людей - не в последнюю очередь у тех, кто подвержен гормональным колебаниям. Хотя иметь фирменный аромат - это шикарно, рекомендуется немного сдержанности, когда дело доходит до его нанесения. Так как же мужчинам следует наносить свой аромат?

"Аромат может быть очень сильным, поэтому, если вы проводите время в непосредственной близости от большого количества других людей, вам следует быть немного нежнее в своем подходе", - говорит эксперт по ароматам Элис дю Парк. Стоит быть внимательным с тем, куда вы распыляете, а не обливаетесь, продолжает она, рекомендуя два умеренных пшика на каждую сторону шеи под ушами.

Вместо запястий она предлагает дополнительно "пшикнуть" на верхнюю часть каждого предплечья.

"Это продлит срок действия аромата, так как он с меньшей вероятностью будет смываться каждый раз, когда вы моете руки", - говорит она. "Аромат здесь держится лучше, потому что кожа более текстурирована, и он также цепляется за волосы на руках, которые пористые".

"Нанесение одного "пшика" на внутреннюю подкладку вашего пальто или куртки - действительно хороший способ привнести нотку аромата каждый раз, когда вы снимаете его, надеваете снова или ходите в нем. Трюк с курткой дает действительно приятную ароматную ауру, не потрясая комнату", - говорит дю Парк.

Конечно, тип аромата также имеет значение, и тем, кто хочет найти правильный баланс, следует рассмотреть продукты с более низкой концентрацией ароматических масел, чем крепкие парфюмированные воды.

"Одеколон - это хороший способ для мужчины носить приятный аромат, не делая заявлений и не перегружая", - говорит эксперт по ароматам Томас Данкли, который также рекомендует избегать смолистых амбровых нот.

"Классика, такая как Eau de Guerlain, £99, или Acqua di Parma's Colonia, £108, привносит тонкую элегантность с помощью свежих цитрусовых нот, согревающих травяных нот и чистых мускусов", - продолжает он.

Для еще более тонкого способа ароматизировать себя, держите духи - независимо от концентрации - подальше от кожи.

Спреи для волос, предназначенные для легкого аромата волос, - еще один способ добиться сдержанного эффекта. Хотя большинство из них ориентированы на женщин (пока), некоторые из Diptyque имеют унисекс-привлекательность, включая горький апельсин и тонкую пряность Eau des Sens, £60.

Макрон, похоже, будет придерживаться большого количества Eau Sauvage. Но хотя он, возможно, пытается сделать смелое монархическое заявление с помощью своего парфюмерного применения, именно тонкое распыление имеет самый мощный эффект.

Напомним, что о необычных пристрастиях французского президента стало известно в отрывках из недавно выпущенной книги "Трагедия Елисейских полей" журналиста Le Parisien Оливье Бомона, где повествуется, что Макрон распыляет на себя духи Dior Eau Sauvage в "промышленных масштабах, причем в любое время дня.

Один из самых популярных ароматов компании, который продается по цене $82+, имеет цитрусовые ноты и слегка пряный оттенок. В нем присутствуют ноты калабрийского бергамота и экстракта ванили из Папуа-Новой Гвинеи, которые "раскрывают мощный и благородный шлейф".

Согласно книге, Макрон хорошо это знает: "Точно так же, как Людовик XIV сделал свои духи атрибутом власти, когда он дефилировал по галереям Версаля, Эммануэль Макрон использует их как элемент своей власти в Елисейском дворце".