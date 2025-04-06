В Лувре демонстрируются работы азербайджанских фотографов и художников

В Париже в зале "Карусель" музея Лувр открылась 35-я международная выставка современного искусства Art Shopping.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на ней представлены работы азербайджанского фотографа Майи Багировой. Ее произведения посвящены влиянию современных технологий на человеческие отношения. Азербайджанский фотограф показывает на выставке свои работы из повседневной жизни. В экспозицию вошли расстрелянная дверь Агдамской мечети, а также фотографии из Карабаха.

Несколько выставок М. Багировой были организованы в Азербайджане и Франции. На фотовыставке "Азербайджанские дети-беженцы" в центре социальных инноваций Sensespace в Париже она показала местной публике жизнь азербайджанских детей, вынужденных покинуть свои родные земли в результате Первой Карабахской войны и живущих жизнью вынужденных переселенцев.

В 2015 году она была награждена 2 золотыми медалями в категории "Фотография" фотовыставки SNBA, проходившей в зале "Карусель" Лувра, и премией "Жан Ларивьер".

На международной выставке современного искусства Art Shopping также представлены работы азербайджанских художников Эсмер Нариманбековой и Сахиба Асадли.