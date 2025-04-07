Месси установил новый рекорд

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси, присоединившийся к американскому клубу "Интер Майами" летом 2023 года, продолжает достигать новых высот в карьере. В матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто" 37-летний футболист забил гол в конце первого тайма, тем самым сравняв счёт 1:1.

Как передает Day.Az, этот гол стал значимым для Месси, так как благодаря ему он стал самым результативным игроком в истории "Интер Майами". На его счету теперь 44 очка по системе "гол+пас" (24 гола и 20 ассистов) в рамках регулярного чемпионата MLS. Для достижения этого достижения Лионелю потребовалось всего 29 матчей.

Месси, который восемь раз становился обладателем "Золотого мяча" и шесть раз - обладателем "Золотой бутсы", а также выиграл чемпионат мира 2022 года с национальной сборной Аргентины, перешёл в "Интер Майами" в 2023 году после окончания контракта с французским ПСЖ. Ранее он многие годы играл за "Барселону", с которой завоевал десятки трофеев, включая 10 титулов чемпиона Испании и 4 победы в Лиге чемпионов.

Контракт Месси с "Интер Майами" рассчитан до декабря 2025 года. С начала нынешнего сезона MLS аргентинец провёл 8 матчей, забив 6 голов и отдав 2 результативные передачи.