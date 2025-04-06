Шесть азербайджанских борцов вышли в финал Гимназиады

В рамках Гимназиады в спортивных играх в сербском городе Лучани стартовали соревнования среди вольных борцов.

Как сообщает корреспондент İdman.biz в Сербии, что каждый из спортсменов сборной Азербайджана, участвующих в соревнованиях в десяти весовых категориях, продолжает борьбу за медали.

Под руководством тренеров Намика Гулиева и Эльшада Аллахвердиева команда Азербайджана включает в себя борцов, которые завоевали путевки в финал: Эльман Исмаилов (38 кг), Гусейн Рзазаде (41 кг), Ибрагим Гасанов (44 кг), Фарид Гусейнили (52 кг) и Магомед Гасанлы (62 кг).

Тамерлан Намазлы (48 кг), Эльджан Гасанов (57 кг), Хаял Шукюрлы (68 кг), Эльвин Наджизаде (75 кг) и Турал Эйнуллаев (85 кг) будут бороться за бронзовую медаль.

Решающие поединки начнутся в 18:00 по бакинскому времени.

Стоит отметить, что на данный момент сборная Азербайджана завоевала одну бронзовую медаль.