Варданян подался в "духовные гуру"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Находящийся под следствием в бакинском СИЗО Рубен Варданян, кажется, понял, что спасти его не смогут никакие силы, на которые он надеялся, и начал писать фантастику. В свежем обращении, распространённом в соцсетях, Варданян вновь избегает прямого разговора о сути происходящего и собственной ответственности, выстраивая вокруг себя образ духовного учителя, провидца и страдальца.

Ни тем, ни другим, ни третьим он, конечно же, не является, но текст письма, насыщенный высокопарными оборотами, абсолютно ни о чем. Варданян делает вид, будто находится не под следствием, а проходит какой-то великий духовный путь. Будто не уголовник писал из СИЗО, а затянутая проповедь - с поучениями, возвышенными словами и попытками показать себя чуть ли не носителем особой истины.

В опубликованном абсурдном обращении Варданян говорит о себе, как о "человеке мира", "вечном ученике", размышляет о "мосте между прошлым и будущим", будто решил поиграть в духовного вождя.

Не обошлось и без манипулятивной работы с религиозной лексикой. Варданян призывает к свету, любви, использует цитаты из Евангелия - "имеющий уши - да услышит", говорит о служении Господу и о "рождении знания" как об акте почти мистического откровения.

Ни слова о преступлениях, ни слова о причинах ареста, ни намёка на раскаяние. Вместо этого - туманные метафоры, душевные излияния и попытка увести разговор в сторону вечных ценностей. Типичный инструмент тех, кто стремится вызвать эмоциональный отклик у верующей аудитории и представить себя в качестве мученика.

Самое смешное, что это еще только первая часть - Варданян обещает радовать аудиторию каждую неделю в воскресенье, будто надеется, что, если достаточно громко и пафосно говорить о смысле жизни, о любви ко всему сущему и о каком-то мистическом "пути", никто не вспомнит, что перед нами не мыслитель, а преступник.

Всё это - не более чем плохо замаскированная попытка давления на общественное мнение. Сыграть на жалости, вызвать сочувствие, перевести внимание с уголовного дела на образ "духовно страдающего". Приём, знакомый и старый. Но, как показывает практика, никогда не срабатывающий.